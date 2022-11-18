Наразі молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня проводить збори у Тбілісі. "Синьо-жовті" зіграють товариські матчі з Ізраїлем та Грузією. 35-річний Олександр Кобахідзе, який свого часу зіграв майже 200 матчів в Україні, завітав на тренування команди.

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"Дуже радий вітати молодіжну збірну України на своїй Батьківщині. Я підтримую Україну. Дуже люблю всю українську націю. Це мої друзі, мій братній народ. Дуже радий, що побачив своїх давніх друзів, особливо Русіка Ротаня. 12 років я був гостем в Україні, а зараз вони приїхали на мою Батьківщину. Дуже цікаво, як один із моїх улюблених гравців в Україні тренує молодіжну збірну.

Хочу сказати, що ми всі в Грузії дуже переживаємо за долю України, дуже підтримуємо. Хочу звернутися до народу України: ви навіть не уявляєте, наскільки грузинський народ вас підтримує. Як і ви, ми дуже переживаємо. Сподіваємось, що скоро настане мир в наших серцях, наших родинах, наших оселях, і все буде як раніше, Україна буде процвітати, а люди будуть посміхатись, як було до війни.

Я вас обожнюю. Дивіться футбол, вболівайте за Грузію та за Україну", – сказав Кобахідзе.

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