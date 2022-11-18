Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проводит сборы в Тбилиси. "Сине-желтые" сыграют товарищеские матчи с Израилем и Грузией. 35-летний Александр Кобахидзе, в свое время сыгравший почти 200 матчей в Украине, посетил тренировку команды.

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"Очень рад приветствовать молодежную сборную Украины на своей Родине. Я поддерживаю Украину. Очень люблю всю украинскую нацию. Это мои друзья, мой братский народ. Очень рад, что увидел своих давних друзей, особенно Русика Ротаня. 12 лет я был гостем в Украине, а сейчас они приехали на мою Родину. Очень интересно, как один из моих любимых игроков в Украине тренирует молодежную сборную.

Хочу сказать, что мы все в Грузии очень переживаем за судьбу Украины, очень поддерживаем. Хочу обратиться к народу Украины: вы даже не представляете, как грузинский народ вас поддерживает. Как и вы, мы очень переживаем. Надеемся, что скоро наступит мир в наших сердцах, наших семьях, наших домах, и все будет как раньше, Украина будет процветать, а люди будут улыбаться, как было до войны.

Я вас обожаю. Смотрите футбол, болейте за Грузию и Украину", – сказал Кобахидзе.

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