"Початок був таким... Ми і під час підготовки, і на установці говорили футболістам, що зміна головного тренера в збірній України стане для нас дуже-дуже великою проблемою. Було не ясно, встигне чи не встигне новий наставник поставити свою гру, тому на перший план мали вийти індивідуальні якості наших суперників.

Ми аналізували Україну, яка виступала на чемпіонаті Європи. Звичайно, індивідуальний клас українців і дався взнаки. Як наслідок – такий швидкий пропущений гол. Ми дивилися повтори, намагалися зрозуміти. Стас (голкіпер, – прим.) переживав.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Ми дуже довго приходили до тями, але до 30-ї хвилини першого тайму вже лідери України просіли, а ми почали грати так, як планували від самого початку. Якщо в нас є контратака, є можливість просувати м'яч вперед – треба прийняти правильне рішення, правильно оцінити ситуацію. Якщо нема – беремо м'яч під контроль і готуємо розвиток атак.

У перерві ще підкоректували наші напрацювання. Нічого особливого не говорив футболістам. Всі все бачили. Героями можна назвати всю команду Казахстану", – сказав на прес-конференції Талгат Байсуфінов.

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