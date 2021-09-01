"Начало было таким... Мы и во время подготовки, и на установке говорили футболистам, что смена главного тренера в сборной Украины станет для нас очень-очень большой проблемой. Было не ясно, успеет или не успеет новый наставник поставить свою игру, поэтому на первый план должны были выйти индивидуальные качества наших соперников.

Мы анализировали Украину, которая выступала на чемпионате Европы. Конечно, индивидуальный класс украинцев и сказался. Как следствие – такой быстрый пропущенный гол. Мы смотрели повторы, пытались понять. Стас (голкипер, – прим.) Переживал.

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Мы очень долго приходили в себя, но до 30-й минуты первого тайма уже лидеры Украины просели, а мы начали играть так, как планировали изначально. Если у нас есть контратака, есть возможность продвигать мяч вперед – нужно принять правильное решение, правильно оценить ситуацию. Если нет – берем мяч под контроль и готовим развитие атак.

В перерыве еще подкорректировали наши наработки. Ничего особенного не говорил футболистам. Все всё видели. Героями можно назвать всю команду Казахстана", – сказал на пресс-конференции Талгат Байсуфинов.

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