"Думаю Ротаня дискваліфікують більше, ніж на гру": Кравченко пояснив, як працюватиме штаб Олександрії без наставника
Сергій Кравченко, помічник головного тренера Олександрії Руслана Ротаня, розповів, як працюватиме тренерський штаб після дискваліфікації наставника.
"Комунікація відбувалася через Євгена Греся, він підказував. Руслан Ротань був на зв'язку з ним, а Євген Анатолійович підходив до мене.
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Руслан Петрович нам потрібен на лавці. Я думаю, що йому дадуть більше, ніж одну гру дискваліфікації, тому на тренерській лавці так і буде", – наводить слова Кравченка UA-Футбол.
Нагадаємо, в матчі між СК Дніпро-1 та Олександрією Руслан Ротань отримав червону картку через конфлікт з одним із тренерів дніпровців.
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