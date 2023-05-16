"Комунікація відбувалася через Євгена Греся, він підказував. Руслан Ротань був на зв'язку з ним, а Євген Анатолійович підходив до мене.

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Руслан Петрович нам потрібен на лавці. Я думаю, що йому дадуть більше, ніж одну гру дискваліфікації, тому на тренерській лавці так і буде", – наводить слова Кравченка UA-Футбол.

Нагадаємо, в матчі між СК Дніпро-1 та Олександрією Руслан Ротань отримав червону картку через конфлікт з одним із тренерів дніпровців.

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