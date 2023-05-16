Сергей Кравченко, помощник главного тренера Александрии Руслана Ротаня, рассказал, как будет работать тренерский штаб после дисквалификации наставника.

"Коммуникация происходила через Евгения Греся, он подсказывал. Руслан Ротань был на связи с ним, а Евгений Анатольевич подходил ко мне.

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Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет", – приводит слова Кравченко UA-Футбол.

Напомним, в матче между СК Днепр-1 и Александрией Руслан Ротань получил красную карточку из-за конфликта с одним из тренеров днепрян.

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