"Думаю Ротаня дисквалифицируют больше, чем на игру": Кравченко объяснил, как будет работать Александрия без наставника
Сергей Кравченко, помощник главного тренера Александрии Руслана Ротаня, рассказал, как будет работать тренерский штаб после дисквалификации наставника.
"Коммуникация происходила через Евгения Греся, он подсказывал. Руслан Ротань был на связи с ним, а Евгений Анатольевич подходил ко мне.
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Руслан Петрович нам нужен на скамейке. Я думаю, что ему дадут больше, чем одну игру дисквалификации, поэтому на тренерской скамейке так и будет", – приводит слова Кравченко UA-Футбол.
Напомним, в матче между СК Днепр-1 и Александрией Руслан Ротань получил красную карточку из-за конфликта с одним из тренеров днепрян.
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