Вчора, 14 грудня, з'явилася інформація про перехід оборонця збірної України до лав "ірисок". Миколенком цікавився і неназваний італійський клуб, але саме представник АПЛ виграв боротьбу за динамівця.

Динамо знайшло заміну Миколенку у випадку його трансферу в Евертон

Київський клуб отримає за свого вихованця 23 млн євро, а сам гравець вже підписав контракт з Евертоном. Незабаром про трансфер оголосять офіційно, а захисник приєднається до команди Рафаеля Бенітеса, стверджує румунське видання Playsport.ro.

Воно ж повідомило, що до Миколенка ще з літа проявляла інтерес італійська Рома, яка пропонувала киянам 18-20 млн євро. Мірча Луческу особисто брав участь у перемовинах з Евертоном, які завершилися успішно.

У поточному сезоні український захисник зіграв за київську команду 21 матч у всіх турнірах, записавши до свого активу 3 асисти. Transfermarkt оцінює Миколенка в 17 млн євро.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити