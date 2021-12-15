"Думал, что Шевченко заберет Миколенко к себе в Дженоа. АПЛ – это совсем другая лига, другой чемпионат и сравнить его с УПЛ, конечно же, никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек. своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но достаточно жесткий. Как примет его Виталий? В Украине все-таки играют по-другому.

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На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рано. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя.

Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамейку запасных, ведь в Эвертоне может смениться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а скоро придет другой, он может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо", – сказал Сабо Meta Ratings.

Напомним, сегодня румынские СМИ сообщили, что Миколенко уже подписал контракт с "ирисками", а киевляне получат за своего воспитанника 23 млн евро.

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