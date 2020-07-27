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Ворскла продовжила співпрацю з лідерами команди – ще 4 гравці покинули клуб

20:07 - Читать на русском
Ворскла продовжила співпрацю з лідерами команди – ще 4 гравці покинули клуб
Володимир Чеснаков / ФК Ворскла

Віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак розповів про кадрові зміни в літнє міжсезоння.

"Ми переуклали контракти з Ібрахімом Кане, Олександром Скляром, Володимиром Чеснаковим, Павлом Ребенком і Вадимом Сапаєм. Тому досить спокійно почуваємося.

Хотіли продовжити контракт з Луїзао, який попрощався з клубом. Але ми працюємо над цим, ведемо переговорний процес. На цього футболіста є попит, тому поки тільки переговори.

Шехіч офіційно покинув Ворсклу

Звичайно, нам треба буде підсилюватися. Потрібні центральний захисник, опорний хавбек, вінгер, нападник. Є 3-4 прізвища, які повинні до нас доїхати 3-4 числа", – заявив Лисак в ефірі ТК Футбол.

Також стало відомо, що з команди пішли Едін Шехіч, Євгеній Мартиненко, Артур і Артем Габелок. Додамо, що полтавці посіли 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ за підсумками сезону. Крім того, Ворскла програла фінал Кубка України київському Динамо (1:1, 7:8 по пенальті).

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