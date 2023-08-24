Олег Дулуб визнає, що незабаром може перервати свою відпустку. Білоруський фахівець 5 місяців сидів без роботи після звільнення зі Львова.

– Олеже Анатолійовичу, у нас є інформація, що вас призначають головним тренером ЛНЗ. Можете підтвердити чи спростувати?

– Поки що підтвердити не можу. Підписання контракту завжди любить тишу. Думаю, я сказав більше, ніж достатньо. Я зацікавлений у роботі в українській Прем'єр-лізі, мені дуже подобається УПЛ. Я прикипів серцем до українського чемпіонату.

– Чому вам цікаво працювати в УПЛ, адже рівень нашого чемпіонату дуже впав?

– Він упав лише через відтік легіонерів. У попередні мої заходи було дуже цікаво працювати, згадую тренерські протистояння, свято шкіл через велику кількість іноземців.

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Коли я працював у Білорусі, то мені дуже подобалися єврокубки – це був супердрайв для мене. Я зростав як тренер. В УПЛ було щось схоже: багато тренерів-іноземців, які приносять свої ідеї в український футбол.

Падіння рівня – це тимчасове явище, бо футбол зараз не на першому місці у країні через війну. Сподіваюся, що згодом усе налагодиться.

– Як я зрозумів, є варіант, що ми вас побачимо в УПЛ у першій частині сезону?

– Я дуже на це сподіваюся і готовий розглядати усі можливі варіанти. Час минув, я трохи відпочив і готовий взятися до роботи, – зізнався Дулуб у коментарі Українському футболу.

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