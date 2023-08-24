ЛНЗ розглядає кандидатуру колишнього тренера СК Дніпро-1, стверджує Sport.ua.

ЛНЗ сенсаційно вилетів з Кубка України, Рух впевнено здолав Скалу, Верес та Металіст 1925 йдуть далі

Раніше ТаТоТаке повідомляло, що новим керманичем новачка УПЛ стане Олег Дулуб. Білоруський фахівець вже нібито прибув у Черкаси, а сьогодні (24 серпня) повинна відбутися офіційна презентація. Кучер також вільний після своєї відставки зі СК Дніпро-1 20 серпня.

Нагадаємо, ЛНЗ звільнив Олександра Ковпака після вильоту від першолігової Вікторії на стадії 1/16 Кубка України. В чемпіонаті після 4 турів команда з 3 очками йде у турнірній таблиці тринадцятою.

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