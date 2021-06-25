Колишній наставник "левів" Олег Дулуб вже втретє пішов з мінської команди.

Головний тренер Крумкачів Олег Дулуб розірвав угоду з клубом, повідомляє офіційний сайт команди зі столиці Білорусі.

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Причини відходу наставника не розголошуються. Відомо лише, що ініціатором припинення співпраці став сам тренер.

Нагадаємо, Дулуб втретє очолив Крумкачи 24 січня 2021 року і пропрацював у білоруському клубі рівно 5 місяців.

Після 10-ти турів мінська команда йде другою у Першій лізі чемпіонату Білорусі, набравши 21 очко. Напередодні Крумкачи вилетіли з Кубка Білорусі, поступившись гродненському Німану у серії пенальті.

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