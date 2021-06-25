Бывший наставник "львов" Олег Дулуб снова ушел из минской команды.

Главный тренер Крумкачей Олег Дулуб разорвал соглашение с клубом, сообщает официальный сайт команды из столицы Беларуси.

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Причины ухода наставника не разглашаются. Известно лишь, что инициатором прекращения сотрудничества стал сам тренер.

Напомним, Дулуб третий раз возглавил Крумкачы 24 января 2021 года и проработал в белорусском клубе ровно 5 месяцев.

После 10-ти туров минская команда идет второй в Первой лиге чемпионата Беларуси, набрав 21 очко. Накануне Крумкачы вылетели из Кубка Беларуси, уступив гродненскому Неману в серии пенальти.

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