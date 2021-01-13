Шахаб доводить конфлікт з Олімпіком до межі – форвард пропустив тренування дубля і вже не летить на збори
Нападник Захедітабар Шахаб показує свій норов керівництву Олімпіка.
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Шахабу приписували таємні переговори із Зорею, і керівництво Олімпіка вирішило покарати 25-річного гравця. Форвард повинен був тренуватися з дублем, допоки не змінить свого ставлення. Джерело додає, що іранець не полетить з командою в Туреччину на збори, хоча раніше Олімпік запевняв про протилежне.
Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів. Контракт нападника з Олімпіком розрахований до літа цього року.
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