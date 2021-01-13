Іранець не з'явився на тренуванні молодіжної команди донеччан, стверджує Профутбол Digital.

"Клубу все одно, кого підписувати": гендиректор Зорі прокоментував потенційний трансфер Шахаба

Шахабу приписували таємні переговори із Зорею, і керівництво Олімпіка вирішило покарати 25-річного гравця. Форвард повинен був тренуватися з дублем, допоки не змінить свого ставлення. Джерело додає, що іранець не полетить з командою в Туреччину на збори, хоча раніше Олімпік запевняв про протилежне.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів. Контракт нападника з Олімпіком розрахований до літа цього року.

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