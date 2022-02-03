Бразилець приєднається до американського клубу на правах оренди терміном на півроку, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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По його завершенні Дуглас Коста підпише 2-річний контракт з Лос-Анджелес Гелаксі, а приєднається він до нового клубу 6 лютого. Також до вінгера проявляв інтерес Фламенго.

Додамо, що останнім клубом Кости став бразильський Греміо, за який він загалом відіграв 58 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 8 асистів. Також Дуглас встиг пограти за Шахтар, Баварію та Ювентус.

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