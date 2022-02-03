Бразилец присоединится к американскому клубу на правах аренды сроком на полгода, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По его завершении Дуглас Коста подпишет 2-летний контракт с Лос-Анджелесом Гэлакси, а присоединится он к новому клубу 6 февраля. Также к вингеру проявлял интерес Фламенго.

Добавим, что последним клубом Косты стал бразильский Гремио, за который он отыграл 58 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 8 ассистов. Также Дуглас успел поиграть за Шахтер, Баварию и Ювентус.

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