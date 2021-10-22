"Мені вже набагато краще. Найважчі були перші кілька днів. Була безсонна ніч, операція, ранок після наркозу. Рана боліла, але зараз вже нормально, все важке позаду. Операція минула успішно.

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Навіть не замислювався, що можу вдаритися в штангу. Бачив, що гравець Ворскли ось-ось буде пробивати по порожніх воротах після того, як обіграв нашого воротаря. Я прискорився, зробив підкат з розрахунком, що в мене влучить, так і вийшло. Врятував команду від ще одного пропущеного м'яча, однак прикро, що це не вплинуло на результат.

Розмовляв з лікарем, і він сказав, що все залежить від організму і того, як він у мене відновлюється. Адже у всіх людей по-різному заживає. Найважливіше для мене, щоб зійшов набряк. Радше за все, знадобиться ще одна операція", – сказав Гринь у коментарі Meta-ratings.

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