У стартовому турі Ередивізі Аякс вдома приймав Неймеген. "Божі сини" розгромили новачків еліти із рахунком 5:0 ще у першому таймі, а по перерві вже не забивали.

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Зарадити ситуації не міг навіть орендований у Динамо Дуелунд, який вийшов з перших хвилин і провів на полі весь поєдинок. Для 24-річного данця це був дебютний офіційний матч за Неймеген.

Нагадаємо, Міккел Дуелунд перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда, але стати гравцем основи не зумів. Загалом в активі данця 26 матчів у біло-синій футболці, три голи та асист. У Нідерландах він проведе весь сезон 2021/22.

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