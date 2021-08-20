Эредивизи, 2-й тур

Неймеген – Зволле – 2:0

Голы: Акман, 4, Окита, 42

Неймеген в первом туре был разгромлен Аяксом (0:5) на выезде, а уже сегодня, 20 августа, мог реабилитироваться перед глазами болельщиков на своем стадионе. И команде это таки удалось.

Дуэлунд дебютировал за Неймеген с разгромного поражения Аяксу

Уже на первых минутах Дуэлунд отдал на Акмана, который удачно пробил в дальний угол и вывел "красно-зелено-черных" вперед. За несколько мгновений до перерыва Неймеген удвоил преимущество не без помощи арендованного у Динамо вингера – Миккел красиво вырезал на Окиту, а тот забил. Для динамовца это первые результативные действия за новую команду в официальном матче.

После перерыва коллективы больше не забивали, а Дуэлунда заменили на 70-й минуте. Впрочем, это не помешало Неймегену праздновать победу над Зволле со счетом 2:0.

К слову, Миккел Дуэлунд не сумел стать игроком основы Динамо, а потому его отправили в аренду в Нидерланды, где он проведет весь сезон 2021/22. Всего в активе датчанина 26 матчей в футболке киевлян, три гола и ассист.

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