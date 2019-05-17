Дуелунд забив за Динамо U-21 у другому матчі поспіль

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд знову зіграв за Динамо U-21.

Дуелунд вийшов в стартовому складі матчу дублюючого складу киян проти однолітків з Ворскли і провів на полі 66 хвилин.

Дуелунд прокоментував своє повернення на поле після важкої травми

На 59-й хвилині 21-річний данець ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі. Однак Динамо не втримало перемогу, пропустивши наприкінці зустрічі з пенальті від Артема Білого.

Нагадаємо, Дуелунд востаннє з'являвся на полі у складі основної команди Динамо в матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця (0:1), в якому зазнав важкої травми.

Найефективніший гравець атаки Динамо – ритуальна жертва Хацкевича, що заперечує мантри про "молоду команду"