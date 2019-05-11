Дуелунд прокоментував своє повернення на поле після важкої травми

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд поділився враженнями від повернення на поле після тривалої паузи.

"Перший матч для мене за 5 місяців! Надзвичайно щасливий", – написав Дуелунд у своєму Instagram.

Дуелунд повернувся після травми на поле та допоміг Динамо U-21 розгромити Зорю U-21

Нагадаємо, данець востаннє з'являвся на полі в матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця (0:1), тоді й зазнав важкої травми.

Сьогодні, 11 травня, Динамо в рамках 28 туру УПЛ вдома прийматиме луганську Зорю. Початок о 17:00.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ