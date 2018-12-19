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Дуелунд розповів, як пройшла операція

22:59 85 Читать на русском
Дуелунд розповів, як пройшла операція
Віктор Циганков та Міккел Дуелунд / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд подлився враженнями після операції.

"Операція зроблена, все пройшло добре. Тепер зосереджуся на відновленні і хороших вихідних. Щасливого Різдва", – написав Дуелунд у своєму Інстаграм.

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Нагадаємо, данець отримав перелом кістки в матчі 6 туру групового етапу Ліги Європи проти Яблонця (0:1) і вибув на 2-3 місяці.

Менше, ніж через 2 місяці Динамо зіграє матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса. Поєдинки відбудуться 14 і 21 лютого.

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Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд Динамо Динамо
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