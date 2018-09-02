Міккел Дуелунд – розумне придбання Динамо: гравець, який рівняється на зірок Реала і Барселони

Київське Динамо освоює скандинавський ринок. Міккел Дуелунд – черговий новачок, який прийшов з Данії. "Футбол 24" розбирається, чи добре це.

Хто такий Дуелунд

Думка №1: Динамо почало підписувати не тільки українських молодих талантів, а з приходом Краснікова на місце трансферного менеджера не буде одержиме тільки Південною Америкою. Це розумно. Ті ж клуби АПЛ не цураються підписувати зірок і зірочок чемпіонатів Данії, Швеції і Норвегії. Мітьюлланд – дуже продуманий клуб, де вміють знаходити, розвивати і продавати талантів зі всого світу. Чинні данські чемпіони переманили тоді ще 16-річного гравця академії Орхуса, вигравши боротьбу в ПСВ. Дуелунд у свій 21 рік знає, що таке вигравати чемпіонство більше одного разу. Статистика цього молодика вже дуже і дуже непогана: 120 матчів за Мітьюлланд, 26 голів і 15 асистів; 16 голів за 30 матчів у збірних U-18, U-19 і U-21.

Динамо офіційно підписало півзахисника Мітьюлланда Дуелунда

Ігор Суркіс, звісно, ризикує, платячи 4 мільйони євро за атакувального гравця молодіжної збірної Данії, але цей хід має всі шанси оплатитись сповна. Гра в Україні Беньяміна Вербіча, який засвітився у тому ж чемпіонаті, але за Копенгаген, довела – на цих хлопців можна розраховувати з перших матчів. Вони не тільки технічні, а й бойовиті та амбіційні. Дуелунн входив у топ-40 найперспективніших юнаків світу за версією авторитетного британського The Guardian 2014-го, а це вагомий аванс. А зараз разом із Циганковим і Шепеєвим входить у топ-50 талантів майбутнього за версією УЄФА.

Яка позиція на полі новачка Динамо

Деякі вболівальники почали розводити паніку, мовляв, Київ потребує нападника, а вони ще одного лівого вінгера підписали (в компанію до іншого новачка Буено та більшого старожила Вербіча). Насправді так, безліч своїх фінтів та проходів він дійсно виконував на лівому краю поля. Однак Міккел це також і така вакантна вже який рік у Динамо "десятка". Відтягнутий, легкий форвард. Той, кому скидатиме виграні в боротьбі м'ячі Бєсєдін. Такий собі РЕАЛіст Іско чи барселонець Коутінью данського розливу, на модель гри яких сам і рівняється.

Данець дуже схожий до згаданого Буено за своїм універсалізмом. Обидва гравці можуть закрити лівий чи правий фланг, а також зіграти під центральним нападником. Тільки Дуелунд більше тяжіє до лівого, а його новий партнер – до правого. Вони водночас збільшують конкуренцію для Вербіча і Циганкова та не дають спокійно спати Гармашу, Шапаренку і компанії.

Та якщо Буено все ще занадто "романтичний" для динамівського футболу Хацкевича, то Дуелунд – те, що потрібно. До слова, улюблена нога для ударів у нашого нинішнього героя права, але фінтить він залюбки і лівою. Він нерідко ділиться відео з індивідуальних тренувань, де відпрацьовує штрафні удари. Хлопець націлений на креатив, а саме цього всім останнім часом не вистачає в Динамо.

Цифри говорять за нього

Охрещений британцями "Крістіан Еріксен з вищим его" (хоча данці його більше порівнювали з легендарним екс-барселонцем Мікаелем Лаудрупом) останній рік пограв за схемою з трьома захисниками. Залежно від варіацій в атаці бігав лівим крайнім (з трьома форвардами) або відтягнутим нападником, а також на позиції класичного десятого номера. Міккел віддає перевагу грі в атаці та не дуже горить бажання йти у відбір, але його попередня команда дозволяла суперникам в атаці навіть менше, ніж Динамо (якщо забути про матчі з Аяксом, у киян з цим статистика на хорошому рівні).

За кількістю обіграшів Дуелунд переважає навіть Вербіча – актуального короля дриблінгу в Києві: 8,45 з успішністю під 70%. Пробиває втричі частіше за Циганкова в середньому за гру (3,58 удару) і приблизно у 2 рази перевершує того ж словенця. Якщо брати до уваги модель очікуваних голів (вираховує, наскільки реально забити з удару в конкретних ситуаціях), данець повинен був забити десь так 11 м'ячів за попередній сезон, але відзначився 13 разів – реалізація більш ніж на рівні. Стовідсоткові нагоди не повинен марнувати.

Динамо сподівається на те, що цим трансфером придбало собі новий мозок для атаки. Хлопець, який на рівні атлетичної Данії вмів і віддати, і замкнути сам, і організувати момент з нічого, повинен принести плоди київському клубові. Як на нинішні часи та ціни, цей трансфер виглядає чи не найбільш продуманим і логічним за все літо від команди Краснікова. Дуелунд – багатообіцяюча світла голова в пошуках трампліну в топ-клуби Європи. Для Динамо і самого гравця це може бути відмінний бізнес.