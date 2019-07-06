Дуэлунд присоединился к Динамо на сборах в Австрии

Датчанин Миккел Дуэлунд начал свою подготовку к сезону 2019/2020.

Сегодня Динамо проводило очередные тренировки в рамках летних сборов в Австрии.

Динамо проведет товарищеский матч с представителем региональной лиги Австрии

К своим партнерам присоединился и вингер Миккел Дуэлунд, информирует официальный сайт киевлян. Датчанин пропустил несколько стартовых дней подготовки по уважительной причине. Он защищал цвета родной молодежной сборной на Евро U-21, поэтому тренерский штаб Динамо предоставил Дуелунду несколько дополнительных суток для отдыха.

Цыганков не тренируется в общей группе Динамо – интересная причина

Стоит заметить, текущие сборы стали для игрока первыми за год. Миккел перебрался в Киев в конце прошлого лета, а зимний подготовительный период пропустил из-за тяжелой травмы.