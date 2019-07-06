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Дуэлунд присоединился к Динамо на сборах в Австрии

21:28 65 Читати українською
Дуэлунд присоединился к Динамо на сборах в Австрии
Миккел Дуэлунд / Фото официального сайта Динамо

Датчанин Миккел Дуэлунд начал свою подготовку к сезону 2019/2020.

Сегодня Динамо проводило очередные тренировки в рамках летних сборов в Австрии.

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К своим партнерам присоединился и вингер Миккел Дуэлунд, информирует официальный сайт киевлян. Датчанин пропустил несколько стартовых дней подготовки по уважительной причине. Он защищал цвета родной молодежной сборной на Евро U-21, поэтому тренерский штаб Динамо предоставил Дуелунду несколько дополнительных суток для отдыха.

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Стоит заметить, текущие сборы стали для игрока первыми за год. Миккел перебрался в Киев в конце прошлого лета, а зимний подготовительный период пропустил из-за тяжелой травмы.

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