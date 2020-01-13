Дуелунд: Готовий повернутись на поле, дуже хочу грати за Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про свої плани та цілі команди на другу частину сезону.

"Я дуже радий, що почуваюся чудово на всі 100 відсотків. Дуже хочу зіграти за Динамо. У мене був складний шлях, пов’язаний з травмою. Але зараз я готовий повернутися.

Попов розпочне збори з запізненням – у захисника Динамо проблеми зі здоров’ям

Звісно, ми маємо перемогти в Кубку України. Ми пройшли Шахтар і зараз є фаворитами. Але також є і інша мета – максимально скоротити відставання від "гірників" в чемпіонаті. У нас досить багато очок різниці, але треба виправляти ситуацію", – поділився Дуелунд у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?