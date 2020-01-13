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Дуелунд: Готовий повернутись на поле, дуже хочу грати за Динамо

13 січня 19:47 3044 Читать на русском
Дуелунд: Готовий повернутись на поле, дуже хочу грати за Динамо
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів про свої плани та цілі команди на другу частину сезону.

"Я дуже радий, що почуваюся чудово на всі 100 відсотків. Дуже хочу зіграти за Динамо. У мене був складний шлях, пов’язаний з травмою. Але зараз я готовий повернутися.

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Звісно, ми маємо перемогти в Кубку України. Ми пройшли Шахтар і зараз є фаворитами. Але також є і інша мета – максимально скоротити відставання від "гірників" в чемпіонаті. У нас досить багато очок різниці, але треба виправляти ситуацію", – поділився Дуелунд у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, Дуелунд перейшов у Динамо влітку 2018 року з данського Мітьюлланда. В поточному сезоні хавбек через рецидив травми щиколотки не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.

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Теги
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