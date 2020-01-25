Дуэлунд поделился планами Динамо на вторую половину сезона

Полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд рассказал о тренировочном процессе на сборах в Турции и озвучил задачи команды в ближайшей перспективе.

"Сейчас мы много тренируемся каждый день, проводим по две тренировки в день или же тренировки и контрольный матч. Поэтому провести на поле даже 45 минут пока достаточно сложно. Тренерский штаб сейчас испытывает различные игровые сочетания, и это очень хорошо, особенно для меня, поскольку я много пропустил и должен снова почувствовать своих одноклубников.

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Результаты контрольных игр сейчас могут быть не такими, как нам хотелось бы, но пока это не самое важное. На первом месте сейчас – работа и налаживание игровых связей.

Относительно планов на вторую часть сезона, то самое важное – сократить дистанцию ​​между нами и Шахтером в чемпионате. Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили "горняков" на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", – цитирует Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Напомним, Дуэлунд перешел в Динамо летом 2018 году из датского Митьюлланда. В текущем сезоне хавбек из-за рецидива травмы лодыжки не сыграл ни одного официального матча за первую команду Динамо.

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