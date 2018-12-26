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Дуелунд: Перехід в Динамо – не просто чергова сходинка в кар’єрі

27 грудня 00:10 0 Читать на русском
Дуелунд: Перехід в Динамо – не просто чергова сходинка в кар’єрі
Міккел Дуелунд / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд зізнався, за який клуб вболіває з дитинства та розповів про кар'єрні плани.

"Я завжди вболівав за Манчестер Юнайтед, але зараз мені не подобається їхній стиль гри. На мою думку, нині найсильнішим клубом у світі є Манчестер Сіті. При цьому їм вдається робити неймовірні речі в англійській Прем’єр-лізі, яка є найсильнішою у світі.

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Якщо говорити суто про гру, то мені все ж ближча іспанська Ла Ліга. Але все інше – уболівальники, телебачення, преса, атмосфера на трибунах – в Англії просто неймовірне. Там усі просто живуть футболом.

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Я не хотів би розглядати перехід до Динамо як чергову сходинку в кар’єрі. Це новий виклик для мене, оскільки вперше в житті я залишив рідну країну, і наразі першочерговим завданням є закріпитися в команді, кожного тижня виходити на поле в основному складі та приносити користь клубу. І я все робитиму, щоб досягти цього якомога швидше", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Міккел Дуелунд Міккел Дуелунд
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