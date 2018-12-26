Дуелунд зізнався, що незадоволений кількістю ігрового часу в Динамо

Півзахисник Динамо Міккел Дуелунд розповів, як йому вдалося освоїтися в київському клубі.

"Не можу сказати, що я задоволений тим, скільки часу проводжу на полі, але добре розумію, що прийшов до великого клубу, у складі якого виступають прекрасні футболісти і який ставить перед собою найвищі цілі. Я не боюся конкуренції з ними за місце у складі. Буду наполегливо працювати – і мій час обов’язково прийде.

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Я приїхав із Данії, знаючи лише англійську мову, тому дуже важко було спілкуватися з новими партнерами та тренерами. Саме для того, щоб краще розумітися з людьми, що мене оточують, я багато займаюся з викладачем і, сподіваюся, незабаром уже зможу спілкуватися з усіма без особливих труднощів.

Насправді, моїми одноклубниками в Мідтюлланді були двоє українців – Ерік Святченко, який має паспорт громадянина Данії та виступає за нашу національну збірну, а також Артем Довбик.

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З Артемом було важко спілкуватися, оскільки він прийшов до клубу лише цього року й між нами був мовний бар’єр, а от Ерік дав кілька порад та навчив кількох слів, які мені були потрібні. Усю ж іншу інформацію стосовно України мені доводилося шукати самотужки", – цитує Дуелунда офіційний сайт Динамо.