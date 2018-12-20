Дуелунд виписаний з лікарні після операції – названо орієнтовний термін відновлення

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд був успішно прооперований у одній з київських клінік.

Кілька днів тому Міккел Дуелунд, який зламав щиколотку у заключному матчі року проти Яблонця, був прооперований. Вже сьогодні футболіст Динамо був виписаний з лікарні.

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Оперативне втручання пройшло успішно і зараз динамівець вирушив додому на час відпустки. Орієнтовний термін відновлення данського футболіста 3 – 3,5 місяці. Точніший термін буде визначено пізніше, повідомляє офіційний сайт киян.

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До слова, Дуелунд приєднався до Динамо наприкінці літа поточного року. Юний данець провів за киян 6 матчів у чемпіонаті України, забив 1 гол та віддав гольову передачу.