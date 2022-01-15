Борусія Дортмунд вдома розгромила Фрайбург у 19-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

"Джмелі" агресивно грали і заслужено перемогли. Перші два голи собі в актив записав Меньє після подач Брандта, а пізніше дубль оформив і Холанд.

Борусія Д розгромила Фрайбург і впритул наблизилась до Баварії

Між голами норвежця відзначився Деміровіч, але "бразильців з Брайсгау" це не врятувало. Команда вп'яте виймала м'яч зі своїх воріт. Борусія Д наблизилась до Баварії на відстань трьох очок, а Фрайбург розташувався четвертим.