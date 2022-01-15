Дублі Холанда й Меньє у відеоогляді матчу Борусія Д – Фрайбург – 5:1
11:30 - Читать на русском
Борусія Дортмунд вдома розгромила Фрайбург у 19-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
14’ Тома Меньє
29’ Тома Меньє
45+1’ Ерлінг Холанд
75’ Ерлінг Холанд
86’ Махмуд Дауд
14’ Тома Меньє
29’ Тома Меньє
45+1’ Ерлінг Холанд
75’ Ерлінг Холанд
86’ Махмуд Дауд
"Джмелі" агресивно грали і заслужено перемогли. Перші два голи собі в актив записав Меньє після подач Брандта, а пізніше дубль оформив і Холанд.
Борусія Д розгромила Фрайбург і впритул наблизилась до Баварії
Між голами норвежця відзначився Деміровіч, але "бразильців з Брайсгау" це не врятувало. Команда вп'яте виймала м'яч зі своїх воріт. Борусія Д наблизилась до Баварії на відстань трьох очок, а Фрайбург розташувався четвертим.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter