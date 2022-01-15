Дубли Холанда и Менье в видеообзоре матча Боруссия Д – Фрайбург – 5:1
11:30 - Читати українською
Боруссия Дортмунд дома разгромила Фрайбург в 19-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
14’ Тома Мёнье
29’ Тома Мёнье
45+1’ Эрлинг Холанд
75’ Эрлинг Холанд
86’ Махмуд Дауд
14’ Тома Мёнье
29’ Тома Мёнье
45+1’ Эрлинг Холанд
75’ Эрлинг Холанд
86’ Махмуд Дауд
"Шмели" агрессивно играли и заслуженно победили. Первые два гола себе в актив записал Менье после подач Брандта, а позже дубль оформил и Холанд.
Боруссия Д разгромила Фрайбург и вплотную приблизилась к Баварии
Между голами норвежца отличился Демирович, но "бразильцев из Брайсгау" это не спасло. Команда пятый раз вынимала мяч из своих ворот. Боруссия Д приблизилась к Баварии на расстояние трех очков, а Фрайбург расположился четвертым.
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