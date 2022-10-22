У матчі 11-го туру Серії А "Стара синьйора" розгромила тосканців. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Господарі вийшли вперед вже на початку матчу: Кін в дотик переправив м'яч у сітку після прострілу з лівого флангу від Костіча. Наступного гола довелось чекати майже 50 хвилин – Маккенні головою замкнув навіс з кутового під поперечину.

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Згодом Кін оформив дубль, але арбітр зафіксував положення поза грою і гол було скасовано. Наприкінці матчу своє слово сказав Рабйо: француз спочатку був першим після подачі зі стандарту, а вже у доданий час закотив у порожні ворота після прострілу Даніло.

Перемога принесла Ювентусу 19 очок і підняла на 7-му сходинку турнірної таблиці Серії А, Емполі з 11-ма пунктами одинадцятий.

Ювентус розгромив Емполі, вперше за сезон здобувши дві поспіль перемоги в Серії А