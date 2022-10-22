В матче 11-го тура Серии А "Старая синьора" разгромила тосканцев. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Хозяева вышли вперед уже в начале матча: Кин в касание переправил мяч в сетку после прострела с левого фланга от Костича. Следующего гола пришлось ждать почти 50 минут – Маккенни головой замкнул навес с углового под перекладину.

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Позже Кин оформил дубль, но арбитр зафиксировал положение вне игры и гол был отменен. В конце матча свое слово сказал Рабьо: француз сначала был первым после подачи со стандарта, а уже в добавленное время закатил в пустые ворота после прострела Данило.

Победа принесла Ювентусу 19 очков и подняла на 7-е место турнирной таблицы Серии А, Эмполи с 11-ю пунктами одиннадцатый.

Ювентус разгромил Эмполи, впервые за сезон одержав две подряд победы в Серии А