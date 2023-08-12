Гості вийшли вперед вже на перших хвилинах – Холанд відгукнувся на пас головою від Родрі і з близької відстані розстріляв Траффорда. Бернлі доволі агресивно огризався, але гравцям бракувало точності. В середині тайму феєричний норвежець оформив дубль, пробивши з району одинадцятиметрової позначки під поперечину (м'яч від каркасу воріт влетів у сітку).

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В середині другого тайму Родрі зняв всі питання щодо переможця, добивши сферу після навісу зі штрафного. Вже у доданий час Бернлі залишився у меншості – за грубий підкат про Вокера арбітр вилучив Зарурі. Проте часу, аби вичавити з чисельної переваги ще один гол, виявилось занадто мало. Переконливий старт Манчестер Сіті у поході за черговим трофеєм.