Гости вышли вперед уже на первых минутах – Холанд откликнулся на пас головой от Родри и с близкого расстояния расстрелял Траффорда. Бернли довольно агрессивно огрызался, но игрокам не хватало точности. В середине тайма феерический норвежец оформил дубль, пробив из района одиннадцатиметровой отметки под перекладину (мяч от каркаса ворот влетел в сетку).

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В середине второго тайма Родри снял все вопросы относительно победителя, добив сферу после навеса со штрафного. Уже в добавленное время Бернли остался в меньшинстве – за грубый подкат об Уокера арбитр удалил Зарури. Однако времени, чтобы выжать из численного преимущества еще один гол, оказалось слишком мало. Убедительный старт Манчестер Сити в походе за очередным трофеем.