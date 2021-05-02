"Дачники" на выезде не смогли устоять против "синих". Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Челси без особого труда разобрался с одним из аутсайдеров турнирной таблицы АПЛ – Фулхэмом. Хозяева открыли счет в западнолондонском дерби уже на 10-й минуте: Хаверц получил разрезную передачу от Маунта на линии штрафной, сделал несколько шагов вперед и мощно пробил – кипер гостей коснулся мяча, но не смог изменить его траекторию.

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В добавленное к первому тайму время нигерийский защитник Фулхэма Ола Айна мог восстанавливать статус-кво, однако на его выстрел низом из-за пределов штрафной, а затем рикошет от ноги защитника вовремя среагировал Эдуар Менди. А сразу после перерыва хозяева забили второй раз: полузащитник сборной Германии оформил дубль, пробив низом мимо Ареолы.

Победа принесла Челси 61 очко и закрепила на четвертой строчке, Фулхэм с 27-ю пунктами остался восемнадцатым.

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