Чемпіонат Англії 2020/21, 34-й тур

Брайтон – Лідс – 2:0

Голи: Грос, 14 (пен), Велбек, 79

Челсі – Фулхем – початок о 19:30

Евертон – Астон Вілла – початок о 22:00

Поєдинок між Брайтоном і Лідсом мав доволі важливе значення для обох колективів. Підопічні Марсело Б'єлси в разі перемоги наблизились би до зони єврокубків на дистанцію трьох залікових балів, а команда Грема Поттера отримала нагоду відірватись від зони вильоту на десять очок – це хороший гандикап за чотири тури до фіналу сезону. Крім того, "чайки" перервали б чотириматчеву безвиграшну серію.

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Мотивація господарів виявилась вищою. Вже на 14-й хвилині Брайтон вирвався уперед з пенальті, який привіз Аліоскі – Грос впевнено його реалізував. Після цього команди вели доволі рівну боротьбу, однак "чайки" були гострішими і до перерви, і після неї. Зокрема, хороші нагоди подвоїти перевагу втратили Велбек і Мопе, які небезпечно пробивали з меж карного майданчика на 42-й та 67-й хвилинах.

Зрештою, підопічні Грема Поттера добилися свого: на 79-й хвилині Велбек прийняв відскок у штрафному, красиво переграв захисника й вистрілив у дальній кут – 2:0! Цей гол встановив остаточний рахунок зустрічі. Брайтон святкує перемогу!

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