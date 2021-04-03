Зоря впевнено обіграла Рух у матчі 20-го туру УПЛ, а Артем Громов став головним героєм зустрічі. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів у відеоогляді матчу Рух – Зоря.

Громов вже на 8-й хвилині вивів Зорю вперед – нападнику вдався шикарний постріл у дев'ятку метрів з 25. Луганці продовжили атакувати та створили ще кілька нагод завдяки активності Громова та Шахаба і навіть забили гол, проте арбітр скасував взяття воріт.

Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ

А у другій половині Громов оформив дубль – Артема точним пасом знайшов Кабаєв у штрафному майданчику. Рух активізувався наприкінці гри та міг скористатись чисельною перевагою – Іванісеня отримав другу жовту на 82 хвилині, проте навіть це не допомогло львів'янам відігратись.