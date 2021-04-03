Заря уверенно обыграла Рух в матче 20-го тура УПЛ, а Артем Громов стал главным героем встречи. Смотрите видео голов и интересных моментов в видеообзоре матча Рух – Заря.

Громов уже на 8-й минуте вывел Зарю вперед – нападающему удался шикарный выстрел в девятку метров с 25. Луганчане продолжили атаковать и создали еще несколько возможностей благодаря активности Громова и Шахаба и даже забили гол, однако арбитр отменил взятие ворот.

Заря победила Рух благодаря дублю Громова – львовяне остались на дне турнирной таблицы УПЛ

А во второй половине Громов оформил дубль – Артема точным пасом нашел Кабаев в штрафной. Рух активизировался в конце игры и мог воспользоваться численным преимуществом – Иванисеня получил вторую желтую на 82 минуте, однако даже это не помогло львовянам отыграться.