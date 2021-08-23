72-річний італієць потрапив у ДТП на лівому березі Києва, інформує Telegram-канал Бомбардир.

Лучі постане перед судом в Україні у пікантній справі

"Близько 16:00 на лівому березі Києва зіткнулось три автомобілі. Постраждало 6 людей, серед яких двоє дітей та сам Лучано Лучі. Деяких учасників пригоди було госпіталізовано. Лучі, вірогідно, перебував у автомобілі марки Ауді. Наразі стан італійця нам невідомий", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, Лучано Лучі працює головою комітету арбітрів УАФ з червня 2015 року.

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