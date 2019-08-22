toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЕСПАНЬЙОЛ - ЗОРЯ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

ДС Юнайтед поступився Нью-Йорк Ред Буллз, Руні отримав вилучення

08:49 90 Читать на русском
ДС Юнайтед поступився Нью-Йорк Ред Буллз, Руні отримав вилучення
Вейн Руні / Reuters

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні був вилучений з поля у рамках матчу МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз.

ДС Юнайтед з Руні у складі поступився Нью-Йорк Ред Буллз, на голи Ромеро і Ройєра результативно відповів Камара. Відзначимо, що Руні побачив червону картку вже на 24-ій хвилині за удар ліктем в обличчя Крістіану Каcсересу.

Руні найняв фахівця для боротьби з алкогольною залежністю

Таким чином, Нью-Йорк Ред Буллз набрав 41 очко і піднявся на 4-е місце Східної конференції, обігнавши ДС Юнайтед, який залишився 5-им з 39 пунктами.

Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІ

blog_ava
Еспаньйол – Зоря: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи
08:00
6875
Теги
Світ Вейн Руні Вейн Руні МЛС ДС Юнайтед ДС Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
12
хв
Еспаньйол
22:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук