ДС Юнайтед уступил Нью-Йорк Ред Буллз, Руни заработал удаление

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни был удален с поля в рамках матча МЛС против Нью-Йорк Ред Буллз.

ДС Юнайтед с Руни в составе уступил Нью-Йорк Ред Буллз, на голы Ромеро и Ройера результативно ответил Камара. Отметим, что Руни увидел красную карточку уже на 24-ой минуте за удар локтем в лицо Кристиану Каcсересу.

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Таким образом, Нью-Йорк Ред Буллз набрал 41 очко и поднялся на 4-ое место Восточной конференции, обогнав ДС Юнайтед, который остался пятым с 39 пунктами.

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