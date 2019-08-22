ДС Юнайтед уступил Нью-Йорк Ред Буллз, Руни заработал удаление

Испания — 10:56 38
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Реал гарантировал Лунину место в команде с сезона-2020/21, а сейчас ищет временного дублера Куртуа
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Эспаньол – Заря: анонс матча квалификации Лиги ЕвропыЛига Европы — 08:00 262
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Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІИспания — 21 авг 1176
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Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачкамиИталия — 21 авг 439
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Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИУкраина — 21 авг 629