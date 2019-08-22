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ДС Юнайтед уступил Нью-Йорк Ред Буллз, Руни заработал удаление

08:51 42 Читати українською
ДС Юнайтед уступил Нью-Йорк Ред Буллз, Руни заработал удаление
Уэйн Руни / Reuters

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни был удален с поля в рамках матча МЛС против Нью-Йорк Ред Буллз.

ДС Юнайтед с Руни в составе уступил Нью-Йорк Ред Буллз, на голы Ромеро и Ройера результативно ответил Камара. Отметим, что Руни увидел красную карточку уже на 24-ой минуте за удар локтем в лицо Кристиану Каcсересу.

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Таким образом, Нью-Йорк Ред Буллз набрал 41 очко и поднялся на 4-ое место Восточной конференции, обогнав ДС Юнайтед, который остался пятым с 39 пунктами.

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