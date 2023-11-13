Підготовка до матчу відбору Євро-2024 між збірними Болгарії та Угорщини перетворилася на цирк.

Угорцям для виходу на чемпіонат Європи достатньо і нічиєї, але матч взагалі може не відбутися, інформує Sportal.rs.

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Болгарські фанати анонсували масові протести через ганебний виступ своєї збірної у відборі (2 очки після 6 турів). Місцева федерація попросила УЄФА перенести зустріч зі Софії у Пловдів і задля безпеки провести її за порожніх трибун. Європейський футбольний союз дав згоду.

Аж раптом мер Пловдіва надіслав болгарській федерації листа, в якому попередив про неможливість проведення матчу на стадіоні Христо Ботєва. Мовляв, на арені тривають ремонтні роботи, і виконавець не може гарантувати безпеку учасників гри. Керівництво федерації вперто стоїть на своїй позиції – матч відбудеться у Пловдіві або не відбудеться зовсім.

Якщо сторонам до 16 листопада не вдасться досягти компромісу, то Болгарії світить технічна поразка. Таким чином, Угорщина без зайвих зусиль отримає путівку на Євро-2024.

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