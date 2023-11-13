Подготовка к матчу отбора Евро-2024 между сборными Болгарии и Венгрии превратилась в цирк.

Венграм для выхода на чемпионат Европы достаточно и ничьей, но матч вообще может не состояться, сообщает Sportal.rs.

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Болгарские фанаты анонсировали массовые протесты из-за позорного выступления своей сборной в отборе (2 очка после 6 туров). Местная федерация попросила УЕФА перенести встречу из Софии в Пловдив и в целях безопасности провести ее при пустых трибунах. Европейский футбольный союз согласился.

Вдруг мэр Пловдива направил болгарской федерации письмо, в котором предупредил о невозможности проведения матча на стадионе Христо Ботева. Мол, на арене продолжаются ремонтные работы, и исполнитель не может обеспечить безопасность участников игры. Руководство федерации упорно стоит на своей позиции – матч состоится в Пловдиве или вовсе не состоится.

Если сторонам до 16 ноября не удастся достичь компромисса, то Болгарии светит техническое поражение. Таким образом, Венгрия без труда получит путевку на Евро-2024.

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