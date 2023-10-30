"Гірники" здобули комфортну перевагу вже до 20-ї хвилини завдяки дальнім ударам Назарини і Зубкова. Досвідчений кіпер Денис Шеліхов в обох випадках торкався м'яча, але не рятував Вікторію.

Шахтар розгромив Вікторію та вийшов у півфінал Кубка України

По перерві гра стала дещо рівнішою, хоча представник Першої ліги розгрому не уникнув. Ярослав Ракицький до асисту додав гол, замкнувши подачу Судакова з кутового. 3:0 – Шахтар вийшов у півфінал Кубка і здобув першу перемогу під керівництвом Маріно Пушіча.