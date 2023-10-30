Феєрія Ракицького і дебютна перемога Пушіча у відеоогляді матчу Вікторія – Шахтар – 0:3
19:41 - Читать на русском
Шахтар розгромив Вікторію у чвертьфіналі Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Єгор Назарина 17’
Олександр Зубков 20’
Ярослав Ракицький 90+1’
17’ Єгор Назарина
20’ Олександр Зубков
90+1’ Ярослав Ракицький
"Гірники" здобули комфортну перевагу вже до 20-ї хвилини завдяки дальнім ударам Назарини і Зубкова. Досвідчений кіпер Денис Шеліхов в обох випадках торкався м'яча, але не рятував Вікторію.
Шахтар розгромив Вікторію та вийшов у півфінал Кубка України
По перерві гра стала дещо рівнішою, хоча представник Першої ліги розгрому не уникнув. Ярослав Ракицький до асисту додав гол, замкнувши подачу Судакова з кутового. 3:0 – Шахтар вийшов у півфінал Кубка і здобув першу перемогу під керівництвом Маріно Пушіча.
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