Вікторія була останнім клубом ПФЛ, представленим у Кубку. Було очевидно, що чвертьфінал проти Шахтаря – це кінцева станція сумчан, та і веселого футболу від підопічних Анатолія Безсмертного ніхто не очікував. Тим не менш, букмекери вважали, що бодай один тайм андердог зіграє внічию. А де один, там і два.

Маріно Пушіч прогнозовано провів ротацію. Із головних змін – Назарина замість Степаненка, Невертон замість Криськіва і Гочолейшвілі замість Коноплі. На вістрі атаки Келсі замінив Сікана, а Матвієнко залишився у запасі заради Бондара. Навряд чи Вікторії мало стати від цього легше.

Вболівай та роби прогнози.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.



"Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри".

І дійсно – легше не стало. Підопічні Анатолія Безсмертного у першому таймі взагалі нічого не створили, а відсоток володіння у Шахтаря тримався на рівні 99%. По відчуттях, звісно ж (нормальну статистику в Україну завезуть ще не скоро, бо важливіше витратити гроші на зарплату віце-президентам УАФ). Винятком є епізод на 41-й хвилині, коли Ракицький потрапив під пресинг у штрафному й втратив м'яч – втім, Різник встиг його підстрахувати.

Донеччани домінували, але особливого бажання чинити розгром не демонстрували. В перші 16 хвилин вони навіть жодної цікавої атаки не провели. Це не влаштовувало Дениса Шеліхова – у наступні чотири хвилини кіпер Вікторії пропустив два дальніх удари у ближній кут.

Рахунок відкрив Назарина, але все почалося з прориву Судакова по лівому напівфлангу. Георгій на лінії штрафного спробував обігратись у стіночку з Келсі й пробити, однак Назарина прибіг на скидку Кевіна першим. Єгор потужно вистрілив метрів з 22-х у правий нижній, а м'яч прошив руки Шеліхова. Можливо, Денису завадило скупчення футболістів, яке перекривало кут огляду.

На 20-й же хвилині Зубков відкрився перед штрафним і отримав класний пас від Ракицького. Другим же дотиком Олександр пробив у ближній – 0:2. Втім, Шеліхов врятував Вікторію від розгрому в першому таймі, парирувавши удар Келсі при виході віч-на-віч на 41-й хвилині. Невертон намагався добити головою у порожні, але він лишень спрямував м'яч у руки голкіперу.

Відпочивати команди відправились за рахунку 0:2 на користь Шахтаря. В перші 25 хвилин другого тайму зміст гри не змінювався – підопічні Маріно Пушіча домінували й час від часу загострювали, однак бракувало реалізації. Так, Судаков двічі пробивав з близької відстані з лівого краю штрафного, а свіжий Егіналду стріляв під поперечку з правого. Шеліхов виручив Вікторію в усіх трьох випадках.

Поступово коуч "гірників" почав проводити перестановки. На 62-й хвилині Сікан замінив Келсі, а на 67-й з поля пішли Гочолейшвілі та Зубкова. Допомогти добити сумчан мали Конопля й вищезгаданий Егіналду. На 80-й хвилині у бій кинули і Криськіва (Неверто пішов на банку).

Здавалося, що Шахтар спокійно завершить матч. Схоже, донеччани й самі у це повірили, за що ледь не поплатились – Вікторія на 70-х хвилинах увімкнула сміливий пресинг, що вилилось у кілька грубих помилок. Чемпіоном по них був Бондар, який невдало обирав позицію й декілька разів небезпечно обрізав свою команду. На жаль, підопічні Анатолія Безсмертного так і не витиснули з цього тиску жодного реального моменту.

В ендшпілі зустрічі Шахтар зібрався, повернувши контроль над грою і організувавши кілька гострих атак. Зрештою, такий футбол приніс третій гол – Судаков виконав подачу з кутового на ближню стійку, а Ракицький випередив Галенка й підрізав м'яч у сітку. 0:3! "Гірники" святкують розгром і крокують до півфіналу Кубка України 2023/24.

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар фаворитом на перемогу в Кубку України. Коефіцієнт на тріумф донеччан – 1.35. Найбільші шанси завадити їм мають Чорноморець (кф 7.50), Зоря та Полісся (по 8.50). Значно менше партнер вірить в успіх Олександрії (коефіцієнт 12.00) та Оболоні (15.00).

Матчі 1/2 фіналу Кубка будуть проведені 3 квітня.

Перший сезон Шахтаря в ЛЧ за межами Донецька: від БАТЕ до Баварії, незмінний Степаненко та львівський прийом