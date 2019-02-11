Жена Икарди раскритиковала Интер из-за отношения к супругу

Ванда Нара, являющаяся женой и одновременно агентом капитана миланского Интера Мауро Икарди, подвергла критике руководство "нерадзурри".

"О продлении контракта я не говорила. Кажется, Спаллетти не так понял. Когда из клуба позвонили мне, то хотелось выяснить позиции сторон и обсудить другие вещи.

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Мне бы хотелось, чтобы клуб лучше защищал Мауро, потому что иногда появляются грязные слухи. Интер является нашом приоритетом. Мы не спешим, у Мауро еще 2 года по контракту, я никогда не требовала у клуба продлевать контракт", – приводит слова Нары Football Italia.

Напомним, недавно наставник Интера Лучано Спаллетти заявил, что боссы клуба должны определиться относительно будущего Мауро Икарди. Аргентинец в нынешнем сезоне провел 20 матчей в Серии А, в которых забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи.