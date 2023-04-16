Дружина і донька колишнього лікаря Таврії загинули від російських обстрілів
Непоправна трагедія спіткала родину спортивного лікаря та фізіотерапевта Володимира Дудки.
"З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК Кристал Херсон, Таврія Сімферополь, Енергія Нова Каховка та інших – Володимир Дудка, втратив свою родину.
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Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям. Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами. Вічна і світла пам’ять…
Херсонська обласна асоціація надасть фінансову допомогу Володимиру. Також просимо долучитись усіх небайдужих, надіславши будь-яку суму на картку 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)", – йдеться у публікації Херсонської обласної асоціації футболу.
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