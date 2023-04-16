"З глибоким сумом повідомляємо, що наш футбольний товариш, спортивний лікар, фізіотерапевт, який працював у таких футбольних клубах, як МФК Кристал Херсон, Таврія Сімферополь, Енергія Нова Каховка та інших – Володимир Дудка, втратив свою родину.

Батько гравця Зорі загинув на війні з росією

Під час чергового ворожого обстрілу, напередодні Великодня, російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста біля освітнього закладу. Його дружина та донька трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям. Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює найщиріші співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами. Вічна і світла пам’ять…

Херсонська обласна асоціація надасть фінансову допомогу Володимиру. Також просимо долучитись усіх небайдужих, надіславши будь-яку суму на картку 5168 7451 1561 2308 Приватбанк (Дудка В.В.)", – йдеться у публікації Херсонської обласної асоціації футболу.

Робота з документами через гугл-перекладач і фірмове херсонське святкування – яким я запам'ятаю комунальний Кристал