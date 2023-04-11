Трагедія спіткала родину 19-річного захисника луганської Зорі Ярослава Кисіля.

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"На жаль, війна забирає найкращих та найсильніших. Сьогодні ми дізналися, що Україна втратила ще одного героя. Пішов з життя батько нашого гравця Ярослава Кисіля – Валентин Анатолійович Кисіль. Співчуваємо родині та впевнені, що всі герої залишаться назавжди в нашій памʼяті. Слава Україні!" – повідомила прес-служба Зорі.

Додамо, що Кисіль-молодший лише цього сезону дебютував у дорослому футболі. Патрік ван Леувен випустив молодого оборонця на хвилину в матчі проти Олександрії (18 листопада).

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