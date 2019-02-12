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Дружина гравця Динамо показала дуже гарячі фото та розповіла, чи варто вживати менше алкоголю

12 лютого 13:50 2725 Читать на русском
Дружина гравця Динамо показала дуже гарячі фото та розповіла, чи варто вживати менше алкоголю
Ірина Морозюк

Одна з найвідоміших дружин українських футболістів Ірина Морозюк не перестає тішити своїх підписників відвертими фото у соціальній мережі Інстаграм.

Цього разу Ірина ділиться роздумами про те, чи варто вживати менше алкогольних напоїв:

"Чи варто зменшити споживання алкоголю? Відповідь: Ні в якому разі. Вино виготовляється з ягід. Бренді – дистильоване вино, і це означає, що з ягід вичавлена рідина, завдяки чому ви отримаєте від них велику користь! Пиво ж виробляється зі злаків, можете не обмежувати.

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Життя не повинно бути дорогою до труни з наміром прибути до неї з добрим здоров'ям, привабливим і добре збереженим тілом.

Найкращий варіант – розпочати шлях з пивом в одній руці і бутербродом в іншій, а завершити його після численних занять сексом, з повністю виснаженим і використаним тілом".

Теги
Динамо Динамо Дівчина дня Дружини футболістів Різеспор Різеспор Ірина Морозюк Микола Морозюк Микола Морозюк
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